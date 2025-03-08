«Динамо» получит 120 млн рублей от Changan – почти вдвое больше, чем по прошлому соглашению. Часть суммы отдадут автомобилями
«Динамо» заключило новый контракт с автопроизводителем Changan.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» получит 120 млн рублей по новому контракту, рассчитанному до 2026 года. Это почти вдвое больше, по сравнению с прошлым соглашением (около 65 млн)
Отмечается, что часть из этой суммы клуб получит автомобилями. Например, новыми люксовыми электрокарами Avatr 11 (стоимость от 4,4 млн рублей).
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости