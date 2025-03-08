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«Динамо» получит 120 млн рублей от Changan – почти вдвое больше, чем по прошлому соглашению. Часть суммы отдадут автомобилями

«Динамо» заключило новый контракт с автопроизводителем Changan.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» получит 120 млн рублей по новому контракту, рассчитанному до 2026 года. Это почти вдвое больше, по сравнению с прошлым соглашением (около 65 млн)

Отмечается, что часть из этой суммы клуб получит автомобилями. Например, новыми люксовыми электрокарами Avatr 11 (стоимость от 4,4 млн рублей). 

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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