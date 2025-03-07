Миралем Пьянич: «Приехать в Россию – лучший выбор для меня. Мне все равно на критику. Никто не может меня сломать»

Миралем Пьянич рассказал, как относится к критике из-за переезда в Россию.

– Ты был расстроен, когда читал критику от разных людей по поводу твоего трансфера в ЦСКА?

– Мне все равно. Приехать в Россию – мой выбор, лучший выбор для меня. И я им полностью доволен. Никто не может меня сломать.

Я управляю своей карьерой единолично, я ни с кем не советуюсь. Поэтому меня не волнует, что там и кто написал, кто что думает о России и так далее, – сказал хавбек ЦСКА.

Напомним, Пьянич подписал контракт с ЦСКА в конце сентября 2024 года. В 12 матчах во всех турнирах полузащитник отметился одним результативным пасом в Фонбет Кубке России.