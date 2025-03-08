Миралем Пьянич: «Стадионы в России фантастические. Здорово, что началась стройка новой базы ЦСКА. Она должна быть лучше»
— В чем видишь главные проблемы российского футбола? Если бы была возможность, что бы изменил?
— Стадионы в России фантастические. Да, дорога на матчи занимает много времени, но ничего. Наверное, мне повезло, что я пока не ездил на поездах. Надеюсь, что как можно скорее все разрешится и все смогут путешествовать нормально.
По поводу того, что я еще хотел бы улучшить – тренировочную базу ЦСКА. Знаю, что началась стройка новой базы, и это здорово. Она должна быть лучше, нам это нужно. Я слышал, что у многих других российских грандов отличные базы, ЦСКА тоже должен иметь такую, и здорово, что так и будет.
Нынешняя база старовата, хотя качество тренировочного поля прекрасное. Но глобально — я не вижу большой разницы между Россией и другими странами, — сказал полузащитник ЦСКА.
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