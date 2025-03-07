Пьянича удивила чистота российских городов: «Она невероятная. И большое количество памятников»

Миралем Пьянич поражен порядком в российских городах.

– Есть что-то, что удивило тебя в России?

– Чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников.

Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально, – сказал полузащитник ЦСКА .