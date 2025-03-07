Пьянича удивила чистота российских городов: «Она невероятная. И большое количество памятников»
Миралем Пьянич поражен порядком в российских городах.
– Есть что-то, что удивило тебя в России?
– Чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников.
Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально, – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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