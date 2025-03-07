«Бавария» не планирует подписывать Салаха, если он не продлит контракт с «Ливерпулем». То же касается и ван Дейка
«Бавария» не планирует подписывать Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.
Контракты обоих игроков «Ливерпуля» истекают в конце этого сезона.
Ранее Fichajes сообщил, что мюнхенцы заинтересованы в Салахе как в потенциальном свободном агенте.
Однако инсайдер Кристиан Фальк опроверг эту информацию в своей колонке Fact Files.
«Неправда, что «Бавария» готовится заполучить Мо Салаха, если его контракт с «Ливерпулем» истечет.
«Бавария» не собирается предпринимать действия по Салаху, независимо от того, что будет с его контрактом. То же самое касается и Вирджила ван Дейка. В этих слухах слишком много неправды!», – заявил Фальк.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: CaughtOffside
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