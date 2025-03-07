«Бавария» не планирует подписывать Салаха, если он не продлит контракт с «Ливерпулем». То же касается и ван Дейка

«Бавария» не планирует подписывать Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

Контракты обоих игроков «Ливерпуля » истекают в конце этого сезона.

Ранее Fichajes сообщил, что мюнхенцы заинтересованы в Салахе как в потенциальном свободном агенте.

Однако инсайдер Кристиан Фальк опроверг эту информацию в своей колонке Fact Files.

«Неправда, что «Бавария» готовится заполучить Мо Салаха , если его контракт с «Ливерпулем» истечет.

«Бавария » не собирается предпринимать действия по Салаху, независимо от того, что будет с его контрактом. То же самое касается и Вирджила ван Дейка. В этих слухах слишком много неправды!», – заявил Фальк.