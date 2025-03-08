«Гол Соболева – рискованная, но в теории оправданная ставка». Васильев сделал прогноз на матч «Факел» – «Зенит»

Илья Васильев сделал прогноз на матч 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит».

Автор Спортса’‘ поставил на гол Александра Соболева с коэффициентом 2.50.

«Выезд «Зенита» к «Факелу» – сложнейший. В Воронеже не забивают больше 1,1 гола за игру, «Факел» часто нарушает правила, прессингует при розыгрышах от ворот, поэтому команда Сергея Семака вовлечется в вязкий футбол.

Предполагаю, что Александр Соболев выйдет под силовой «Факел» – будет сложно без мощного форварда при выносах от ворот и кроссах (тем более, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра не убедили с ЦСКА).

Мне кажется, гол Соболева – рискованная, но в теории оправданная ставка. Если в него не верите, можно загрузить на желтые карточки – уверен, пробьют больше трех с половиной», – заявил Васильев.

Ставки на Спортсе

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