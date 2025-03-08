«Борьба будет до самого конца, свою роль могут сыграть замены». Прогноз Алфимова на матч «Факел» – «Зенит»

Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит».

Автор Спортса’‘ поставил на гол в последние 15 минут с коэффициентом 2.16.

«Очень многое в этом матче зависит от того, сможет ли «Зенит» забить быстрый гол. Если получится – то вполне вероятна и крупная победа.

Но мне кажется, что второй тур после рестарта – это не та история. Здесь борьба будет до самого конца, и свою роль могут сыграть замены. Поэтому я бы взял гол в отрезке с 76 по 90 минуты – вполне вероятно, что он окажется победным», – считает Алфимов.

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