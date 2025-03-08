Георгий Мелкадзе: «В «Спартаке» мне не дали шанса проявить себя. Выходы со скамейки на 15 минут – это не шанс»
Георгий Мелкадзе вновь заявил, что ему не дали шанса в «Спартаке».
«В любой хорошей команде себя трудно проявить. Для меня шанс – это дать поиграть в старте два-три матча. Вот это шанс. У меня в «Спартаке» такого не было. Мне столько времени не давали.
У меня был один матч в старте, и потом я снова на замене. Выходы со скамейки на 15 минут, когда команда проигрывает – это не шанс. Я на этот вопрос так смотрю. Мне по сути не дали шанса себя проявить», – сказал форвард «Ахмата».
Георгий Мелкадзе: «У меня просто не было шанса в «Спартаке». На тренировках я был одним из лучших. Король тренировок, как говорится»
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