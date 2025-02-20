Мелкадзе про отношение к россиянам в Грузии: «Был случай: пацан поздоровался с продавцом по-русски, а тот ответил ему слегка грубо. Я сделал замечание на грузинском. Но это единичный случай»
Георгий Мелкадзе рассказал об отношении к россиянам в Грузии.
В 2024 году Мелкадзе выступал за грузинский «Колхети».
– Как в Грузии относятся к русским?
– Понятно, что плохие люди есть везде. Был случай в продуктовом магазине, когда мы зашли что-то купить, и продавец плохо нас обслужил. Передо мной расплачивался русский пацан, Климов Кирилл, он у нас играл. Он поздоровался с продавцом по-русски, а тот ответил ему слегка грубо. Я это увидел и сделал ему замечание на грузинском.
– Что сказал?
– Чтобы был гостеприимным. Гостеприимство – номер один в Грузии и так нельзя себя вести. Но это был единичный случай. В итоге потом к нему ходили за продуктами и все было хорошо, он нас знает, мы знаем его. В Грузии рады всем и все относятся ко всем хорошо, – сказал полузащитник «Ахмата».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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