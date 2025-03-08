«Бро, ты не похож на меня. Ты уродлив». Роналду подшутил над копирующим его внешность фанатом перед игрой «Аль-Насра»
Криштиану Роналду посмеялся над копирующим его внешность фанатом.
Перед матчем с «Аль-Шабабом» (2:2) на трибунах был замечен человек в футболке Роналду, копирующий его внешность.
Криштиану во время разминки заметил фаната и сказал ему: «Бро, ты не похож на меня. Ты слишком уродливый».
В ответ болельщик назвал Роналду «лучшим». Криштиану улыбнулся и показал ему большой палец.
Опубликовано: Sports
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