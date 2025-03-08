Роналду после 2:2 с «Аль-Шабабом»: «Будем продолжать бороться!»

Криштиану Роналду подвел итоги матча с «Аль-Шабабом» (2:2).

«Мы будем продолжать бороться!» — написал нападающий «Аль-Насра».

40-летний португалец забил гол в этой игре, на 2 мяча оторвавшись от преследователей в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

После 24 матчей «Аль-Наср » занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.