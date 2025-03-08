Вратарь «Спартака» Довбня поздравил женщин с 8 марта: «Знайте – я всегда рядом»
Вратарь «Спартака» Александр Довбня поздравил женщин с 8 марта.
«Милые дамы, с 8 марта! Желаю вам море комплиментов, океан внимания и горы возможностей!
И знайте – я всегда рядом», – сказал Довбня.
Напомним, Довбня перешел в «Спартак» в июле 2024 года на правах свободного агента. 37-летний футболист не провел ни одного матча за красно-белых.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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