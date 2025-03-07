Гол Роналду «Аль-Шабабу» засчитан c помощью ВАР. Судьи сперва отменили его из-за офсайда, но выяснили, что мяч попал к форварду «Аль-Насра» после рикошета от защитника
Криштиану Роналду забил спорный гол в матче чемпионата Саудовской Аравии.
На 7-й добавленной к первому тайму минуте нападающий «Аль-Насра» нанес точный удар по воротам «Аль-Шабаба» после передачи Садьо Мане.
Сперва судьи зафиксировали офсайд. Португалец в течение нескольких минут доказывал, что гол забит по правилам, и после консультации с видеоассистентом Факундо Тельо принял решение засчитать его в связи с тем, что мяч попал к Роналду вследствие рикошета от защитника гостей.
«Аль-Наср» повел в счете – 2:1.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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