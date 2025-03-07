Гол Роналду «Аль-Шабабу» засчитан c помощью ВАР. Судьи сперва отменили его из-за офсайда, но выяснили, что мяч попал к форварду «Аль-Насра» после рикошета от защитника

Криштиану Роналду забил спорный гол в матче чемпионата Саудовской Аравии.

На 7-й добавленной к первому тайму минуте нападающий «Аль-Насра » нанес точный удар по воротам «Аль-Шабаба » после передачи Садьо Мане .

Сперва судьи зафиксировали офсайд. Португалец в течение нескольких минут доказывал, что гол забит по правилам, и после консультации с видеоассистентом Факундо Тельо принял решение засчитать его в связи с тем, что мяч попал к Роналду вследствие рикошета от защитника гостей.

«Аль-Наср» повел в счете – 2:1.

Изображение: кадр из трансляции Okko