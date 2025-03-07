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  • Тедди Шерингем: «Исак занял место Холанда в качестве доминирующей «девятки». Александер много забивает в команде, которая создает меньше возможностей, чем «Сити»
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Тедди Шерингем: «Исак занял место Холанда в качестве доминирующей «девятки». Александер много забивает в команде, которая создает меньше возможностей, чем «Сити»

Тедди Шерингем сравнил Александера Исака и Эрлинга Холанда.

– Можно ли считать, что лучший центрфорвард АПЛ – это Исак, а не Холанд?

– Если смотреть с позиции центрфорварда, я бы сказал, что Исак занял место Холанда в качестве доминирующей «девятки». Он тот, о ком говорят каждую неделю, тот, кто может забивать голы.

Холанд играет в команде, способной выходить и выигрывать 4:0 или 5:0 каждую неделю, и он сам может сделать по хет-трику в трех следующих играх благодаря тому, насколько хорош может быть «Манчестер Сити», несмотря на сложный сезон. Но я думаю, что преимущество теперь у Исака.

Холанд – грозный игрок. Он на пике и знает, что мяч будет доходить до него. Когда он набирает ход и находится в хорошей форме, он забивает много голов. Но Исак много забивает в команде, которая не дает ему такого количества возможностей и не доминирует так, как «Манчестер Сити».

Если говорить о «Золотой бутсе», я думаю, что Холанд вплотную приблизится к Салаху. «Горожане» постараются финишировать как можно выше, и Холанд будет ключевым футболистом.

Но Исак и «Ньюкасл» тоже борются. У них еще есть финал Кубка лиги, они полны сил. И тот, и другой форварды способны вплотную приблизиться к Салаху, однако я думаю, что именно Исак – тот, кто сейчас в форме и кто сейчас главный на этой позиции, – отметил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Prime Casino.

Опубликовал: Александр Суряев
logoТедди Шерингем
logoНьюкасл
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАлександер Исак
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Сити
logoМохамед Салах
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