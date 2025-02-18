Тедди Шерингем: «Если бы вы сказали Роналду 23 года назад, что он столько забьет, он бы подумал, что вы шутите, ведь он был вингером. Но он стал феноменальным бомбардиром и мог бы чему-то научить Мбаппе»

Тедди Шерингем допускает, что Криштиану Роналду помог бы Килиану Мбаппе советом.

– Интересно, что Роналду говорит, будто стал бы идеальным тренеромм для Мбаппе. Он превратился из хрупкого хитренького вингера в феноменального бомбардира. Я бы не назвал его центральным нападающим, и это делает его бомбардирские достижения последних 20 лет еще более феноменальными.

Он не такой центрфорвард, который просто стоит и добивает мяч в сетку. Он забивает голы на любой вкус: правой ногой, левой ногой, с дальней дистанции, в упор, под углом, со штрафных, головой.

Если бы 23 года назад вы сказали ему, что он столько забьет, он бы подумал, что вы шутите, потому что он был вингером. Потом он понял, что способен забивать, и перестроил игру, чтобы делать это еще чаще.

Мбаппе ведь не центрфорвард, не так ли? Он не похож на Майкла Оуэна или Робби Фаулера, он играет на левом фланге и смещается в центр – в духе Тьерри Анри.

Это феноменальные футболисты, и очевидно, что Роналду мог бы чему-то научить Мбаппе . Также он мог бы чему-нибудь научить ребят в «Манчестер Юнайтед », – сказал бывший форвард «МЮ».