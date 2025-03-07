Шерингем взял бы в нынешний «МЮ» Кина: «В команде нет лидеров. Рой настучал бы всем по голове и дал понять, что нужно делать»

Тедди Шерингем считает, что «Манчестер Юнайтед» пригодился бы Рой Кин.

– Если бы вы могли взять кого-то из своих бывших партнеров в расцвете сил и ввести в нынешний состав «МЮ», кто бы это был и почему?

– Рой Кин, без сомнений. В этом клубе нет лидеров. В топ-клубе должны быть лидеры, нужны свои Терри, Адамс, Кин, те, кто подаст всем пример и проследит за тем, чтобы все выполняли свою работу.

В «МЮ» таких людей нет. Так что отправьте туда Роя Кина, чтобы он настучал всем по голове и дал понять, что нужно делать, – отметил бывший форвард «МЮ» в интервью Prime Casino.