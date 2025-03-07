Гончаренко про 0:3: «Краснодар», наверное, даже меньше моментов создал. Расстроил первый гол. Заковырять так с углового...»

Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:3).

«Тот момент, когда сложно сказать, что что‑то не получилось. Меня расстроил первый пропущенный гол. Потому что заковырять так с углового…

А так, по качеству игры хорошо смотрелись. Это касается почти всего матча. Наверное, «Краснодар » даже меньше создал моментов.

У нас не было ощущения, что мы должны сидеть в обороне», – сказал главный тренер «Пари НН ».