Гончаренко про 0:3: «Краснодар», наверное, даже меньше моментов создал. Расстроил первый гол. Заковырять так с углового...»
Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:3).
«Тот момент, когда сложно сказать, что что‑то не получилось. Меня расстроил первый пропущенный гол. Потому что заковырять так с углового…
А так, по качеству игры хорошо смотрелись. Это касается почти всего матча. Наверное, «Краснодар» даже меньше создал моментов.
У нас не было ощущения, что мы должны сидеть в обороне», – сказал главный тренер «Пари НН».
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