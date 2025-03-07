Черников и Агкацев набрали по 12 очков за матч с «Пари НН». У полузащитника 1+1, вратарь взял пенальти и сыграл на ноль

«Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» в 20-м туре Мир РПЛ (3:0).

В первом тайме Александр Черников сначала открыл счет, а потом сделал ассист на Жоау Баши. Всего у полузащитника 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч), его выбрали 1,02% игроков.

Уже в добавленное время в ворота «Краснодара » был назначен пенальти, но Станислав Агкацев отразил удар Николая Калинского. За игру у вратаря 12 очков (+2 за игру, +5 за отбитый пенальти, +4 за сухой матч, +1 за сэйвы), его выбрали 21,51% игроков.

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