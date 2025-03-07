Мусаев о 3:0 с «Пари НН»: «Счет не по игре, не все было хорошо. У «Краснодара» ничего не поменялось, задача – выиграть каждый следующий матч»

Мурад Мусаев удовлетворен победой над «Пари НН» (3:0) в Мир РПЛ.

– Я бы не стал кого‑то выделять. Выиграла в первую очередь команда. У нас есть различные проблемы: травма, болезни… Но ребята полностью отдаются.

Не все сегодня было хорошо. Наверное, счет не по игре. Выиграли – и это самое главное.

– На что рассчитывает «Краснодар»? За что команда будет бороться?

– Ничего не поменялось. Наша задача – выиграть каждый следующий матч, – сказал главный тренер «Краснодара ».