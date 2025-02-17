Шерингем о Роналду: «Если он говорит, что он лучший, это так. Он феноменален, раздвигает границы и выжимает максимум из своего тела. Нелегко играть, когда вам больше 35-37 лет»
Тедди Шерингем порассуждал о причинах длительности карьеры Криштиану Роналду.
«Ну, он образец формы. Он выжимает максимум из своего тела, так как искал то, что может продлить его карьеру и заставить его процветать как можно дольше. Он феноменален, он раздвигает границы. Я не знаю, как он забивает голы.
Люди сомневаются в качестве саудовской лиги, но в Саудовскую Аравию переходят многие футболисты. Он играет против профессионалов, к этому все равно нужно быть готовым. Нелегко играть, когда вам больше 35-37 лет. Вашему телу становится сложнее подготовиться к следующей игре.
Если он говорит, что он лучший, значит, он лучший», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», выступавший в АПЛ до 40 лет.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем