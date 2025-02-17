Шерингем о Роналду: «Если он говорит, что он лучший, это так. Он феноменален, раздвигает границы и выжимает максимум из своего тела. Нелегко играть, когда вам больше 35-37 лет»

Тедди Шерингем порассуждал о причинах длительности карьеры Криштиану Роналду.

«Ну, он образец формы. Он выжимает максимум из своего тела, так как искал то, что может продлить его карьеру и заставить его процветать как можно дольше. Он феноменален, он раздвигает границы. Я не знаю, как он забивает голы.

Люди сомневаются в качестве саудовской лиги, но в Саудовскую Аравию переходят многие футболисты. Он играет против профессионалов, к этому все равно нужно быть готовым. Нелегко играть, когда вам больше 35-37 лет. Вашему телу становится сложнее подготовиться к следующей игре.

Если он говорит, что он лучший, значит, он лучший», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», выступавший в АПЛ до 40 лет.