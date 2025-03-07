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  • «Поздравляю Опейкину с 8 марта. Мы подаем протест – это седьмой неназначенный пенальти в ворота соперников». Тренер «Арсенала» Сторожук после 0:0 с «Черноморцем»:
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«Поздравляю Опейкину с 8 марта. Мы подаем протест – это седьмой неназначенный пенальти в ворота соперников». Тренер «Арсенала» Сторожук после 0:0 с «Черноморцем»:

Александр Сторожук остался недоволен судейством в матче «Черноморец» – «Арсенал».

Команды встречались в 23-м туре Мелбет Первой лиги, игра закончилась со счетом 0:0.

На 21-й минуте произошел спорный эпизод в штрафной площади новороссийского клуба, судья Вера Опейкина не назначила пенальти после контакта игрока «Арсенала» с защитником «Черноморца».

Главный тренер «Арсенала» считает, что игрок соперника нарушал правила в этом эпизоде.

«Это седьмой неназначенный пенальти в ворота соперников по ходу сезона! Шесть листочков из ЭСК у меня лежат. Второй эпизод с ВАР. Даже не смотрят! Если бы такой момент случился в наши ворота, то изучали бы 15 минут.

Судья подняла градус единоборств. Калмыкова били просто нещадно, всех били. Такие очевидные моменты! Такая же история была в Челнах. Весь центр, вся борьба — в одну сторону.

– В перерыве вы заменили Калмыкова и Сергеева из-за того, что они висели на карточках?

– Да. Я понимал, что она [Опейкина] может зацепиться за эту ситуацию.

– Не боитесь, что с вами произойдет то же, что с Андреем Тихоновым (главного тренера «Енисея» дисквалифицировали за критику Опейкиной)?

– Я ей ничего не сказал. Не оскорблял. На пресс-конференции поздравил с 8 марта. Еще через вас поздравляю! После игры мы не общались. Зачем? Мы подаем протест!» – заявил Александр Сторожук.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
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logoАрсенал Тула
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