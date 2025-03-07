«Поздравляю Опейкину с 8 марта. Мы подаем протест – это седьмой неназначенный пенальти в ворота соперников». Тренер «Арсенала» Сторожук после 0:0 с «Черноморцем»:
Команды встречались в 23-м туре Мелбет Первой лиги, игра закончилась со счетом 0:0.
На 21-й минуте произошел спорный эпизод в штрафной площади новороссийского клуба, судья Вера Опейкина не назначила пенальти после контакта игрока «Арсенала» с защитником «Черноморца».
Главный тренер «Арсенала» считает, что игрок соперника нарушал правила в этом эпизоде.
«Это седьмой неназначенный пенальти в ворота соперников по ходу сезона! Шесть листочков из ЭСК у меня лежат. Второй эпизод с ВАР. Даже не смотрят! Если бы такой момент случился в наши ворота, то изучали бы 15 минут.
Судья подняла градус единоборств. Калмыкова били просто нещадно, всех били. Такие очевидные моменты! Такая же история была в Челнах. Весь центр, вся борьба — в одну сторону.
– В перерыве вы заменили Калмыкова и Сергеева из-за того, что они висели на карточках?
– Да. Я понимал, что она [Опейкина] может зацепиться за эту ситуацию.
– Не боитесь, что с вами произойдет то же, что с Андреем Тихоновым (главного тренера «Енисея» дисквалифицировали за критику Опейкиной)?
– Я ей ничего не сказал. Не оскорблял. На пресс-конференции поздравил с 8 марта. Еще через вас поздравляю! После игры мы не общались. Зачем? Мы подаем протест!» – заявил Александр Сторожук.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий