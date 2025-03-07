«Краснодар» сыграет с «Ахматом». Быки, приходите на домашний кубковый матч!

«Краснодар» принимает «Ахмат» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов.

Матч пройдет во вторник, 11 марта, в 20:00 на стадионе «Краснодар».

Быки в первом этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России обыграли «Тюмень» (3:3, 2:4 П). Грозненцы же уступили «Зениту» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/4 финала Пути РПЛ. Приходите поддержать «Краснодар» в кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .