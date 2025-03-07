«Краснодар» сыграет с «Ахматом». Быки, приходите на домашний кубковый матч!
«Краснодар» принимает «Ахмат» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов.
Матч пройдет во вторник, 11 марта, в 20:00 на стадионе «Краснодар».
Быки в первом этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России обыграли «Тюмень» (3:3, 2:4 П). Грозненцы же уступили «Зениту» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/4 финала Пути РПЛ. Приходите поддержать «Краснодар» в кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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