Артета про 7:1 перед матчем с «МЮ»: «Победа над ПСВ приободрит «Арсенал». Теперь нужно попытаться повторить эту великолепную игру в воскресенье»

Микель Артета надеется, что «Арсенал» сможет повторить игру с ПСВ в матче с «МЮ».

О влиянии победы над ПСВ в ЛЧ (7:1) на команду

«Это был отличный вечер для нас в важном турнире, на который мы возлагаем надежды.

То, как мы победили, всех приободрит. Теперь нужно попытаться повторить эту великолепную игру в воскресенье [во время матча с «МЮ »]».

О замене Льюис-Скелли в первом тайме матча с ПСВ из-за желтой

«Я не хотел рисковать. Мне нужно было управлять игрой. Это был урок для него, и мы поможем ему и поддержим его. Он очень умен и чрезвычайно требователен к себе. Он перфекционист, и он здесь, чтобы учиться», – сказал тренер «Арсенала ».