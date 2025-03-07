Артета про 7:1 перед матчем с «МЮ»: «Победа над ПСВ приободрит «Арсенал». Теперь нужно попытаться повторить эту великолепную игру в воскресенье»
Микель Артета надеется, что «Арсенал» сможет повторить игру с ПСВ в матче с «МЮ».
О влиянии победы над ПСВ в ЛЧ (7:1) на команду
«Это был отличный вечер для нас в важном турнире, на который мы возлагаем надежды.
То, как мы победили, всех приободрит. Теперь нужно попытаться повторить эту великолепную игру в воскресенье [во время матча с «МЮ»]».
О замене Льюис-Скелли в первом тайме матча с ПСВ из-за желтой
«Я не хотел рисковать. Мне нужно было управлять игрой. Это был урок для него, и мы поможем ему и поддержим его. Он очень умен и чрезвычайно требователен к себе. Он перфекционист, и он здесь, чтобы учиться», – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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