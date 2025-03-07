Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» не попадет в ЛЧ, это не будет концом света. Это значит, что мы были недостаточно хороши. Будем бороться»
Пеп Гвардиола не считает концом света возможное непопадание «Ман Сити» в ЛЧ.
«В больших клубах давление есть всегда. Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, но если этого не произойдет, это не будет концом света. Это будет означать, что мы были недостаточно хороши, а другие команды это заслужили.
Наше положение не идеально, но оно неплохое. Все в наших руках, и мы будем бороться [за выход в ЛЧ]», – сказал тренер «горожан».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: City Xtra
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