Пеп Гвардиола: «Если «Ман Сити» не попадет в ЛЧ, это не будет концом света. Это значит, что мы были недостаточно хороши. Будем бороться»

Пеп Гвардиола не считает концом света возможное непопадание «Ман Сити» в ЛЧ.

«В больших клубах давление есть всегда. Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов , но если этого не произойдет, это не будет концом света. Это будет означать, что мы были недостаточно хороши, а другие команды это заслужили.

Наше положение не идеально, но оно неплохое. Все в наших руках, и мы будем бороться [за выход в ЛЧ]», – сказал тренер «горожан».