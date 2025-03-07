Алиссон сказал, что смотрел много игр «Арсенала» в начале 2000-х и назвал Анри «легендой». Каррагер и Ричардс вышли из студии после этого
Вратарь «Ливерпуля» вышел в эфир CBS Sports Golazo после игры с «ПСЖ» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Голкипер, признанный лучшим игроком матча, сделал 9 сэйвов в ходе игры.
После победы бразилец дал интервью Петеру Шмейхелю и пообщался с ведущими Джейми Каррагером, Майком Ричардсом, Тьерри Анри и Кейт Абдо.
Узнав, что он видел их программу, Ричардс спросил: «Кто твой фаворит в шоу?»
«Думаю, я бы сказал, что Тьерри – легенда. Когда я рос, в начале 2000-х, я много смотрел «Арсенал», где он играл. Это была единственная команда, которую показывали по телевизору в Бразилии», – сказал Алиссон.
Ответ футболиста побудил экс-защитника «Ливерпуля» Каррагера и экс-защитника «Манчестер Сити» Ричардса в шутку выбежать из студии. Последний заявил: «С меня хватит».
Анри, в свою очередь, поблагодарил Алиссона за его ответ, сказав «спасибо» на португальском языке.
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