Алиссон сказал, что смотрел много игр «Арсенала» в начале 2000-х и назвал Анри «легендой». Каррагер и Ричардс вышли из студии после этого

Алиссон Бекер восхищался игрой Тьерри Анри в детстве.

Вратарь «Ливерпуля» вышел в эфир CBS Sports Golazo после игры с «ПСЖ» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Голкипер, признанный лучшим игроком матча, сделал 9 сэйвов в ходе игры.

После победы бразилец дал интервью Петеру Шмейхелю и пообщался с ведущими Джейми Каррагером , Майком Ричардсом , Тьерри Анри и Кейт Абдо .

Узнав, что он видел их программу, Ричардс спросил: «Кто твой фаворит в шоу?»

«Думаю, я бы сказал, что Тьерри – легенда. Когда я рос, в начале 2000-х, я много смотрел «Арсенал», где он играл. Это была единственная команда, которую показывали по телевизору в Бразилии», – сказал Алиссон.

Ответ футболиста побудил экс-защитника «Ливерпуля» Каррагера и экс-защитника «Манчестер Сити» Ричардса в шутку выбежать из студии. Последний заявил: «С меня хватит».

Анри, в свою очередь, поблагодарил Алиссона за его ответ, сказав «спасибо» на португальском языке.