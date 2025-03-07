Тренер «Осасуны» о «Барсе»: «Мне трудно согласиться на ничью. После матча 90% людей подумают, что на их поле это неплохо, но мы постараемся победить»

Висенте Морено готов побороться с «Барселоной» за победу.

«Осасуна » под руководством Морено завтра сыграет с каталонцами в 27-м туре Ла Лиги .

Тренер ответил, согласился бы он на ничью с «Барсой», которая выиграла 6 матчей подряд.

«Мне трудно согласиться на ничью. Учитывая, что у нас так много ничьих, мы не можем сейчас довольствоваться этим.

Другое дело, что после матча 90% людей, возможно, подумают, что неплохо сыграть вничью в Ла Лиге на поле «Барсы». Но мы воспользуемся шансами и постараемся победить.

Если этого не произойдет, то ничья хорошо, но прежде всего мы всегда хотим победить», – заявил Морено.

Сейчас «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги с 57 очками, «Осасуна» занимает 11-е место, набрав 33 очка.