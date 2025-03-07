Ханси Флик: «Шченсны – фантастический. Очень хорошо делает свою работу, поэтому он первый номер «Барсы»

Ханси Флик назвал Войчеха Шченсного фантастическим вратарем.

«Шченсны – фантастический. В матче с «Бенфикой» «Барса» защищалась вдесятером против одиннадцати, и Войчех нам очень помог. Это его работа, тут нечего скрывать.

Он делает свою работу очень хорошо, и именно поэтому он сейчас первый номер», – сказал тренер «Барселоны».

Статистику польского вратаря, при котором «блауграна» не проиграла ни одного матча, можно изучить здесь .