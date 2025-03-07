Ла Лига подала жалобу в полицию на фанатов «Сосьедада», оскорблявших Винисиуса на почве расизма

Ла Лига обратилась в полицию из-за оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.

Ла Лига изучила эпизоды с оскорбительными кричалками и жестами, которые болельщики «Реал Сосьедад » адресовали вингеру мадридского «Реала» во время матча Кубка Испании.

Представители лиги обратились в эртсаинсу – автономную полицию Страны Басков.

«После сбора необходимых доказательств, подтверждающих наличие расистских оскорблений, который осуществлялся путем поиска и анализа кадров, а также проведения экспертизы по чтению по губам, Ла Лига обратилась в эртсаинсу с жалобой на лиц, ответственных за оскорбления и расистские жесты в адрес игрока Винисиуса Жуниора во время полуфинального матча Кубка Испании», – сообщили в лиге.

Фанат «Сосьедада» показывал Винисиусу обезьяньи жесты. Вингер «Реала» не видел этого