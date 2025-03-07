Ла Лига подала жалобу в полицию на фанатов «Сосьедада», оскорблявших Винисиуса на почве расизма
Ла Лига обратилась в полицию из-за оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.
Ла Лига изучила эпизоды с оскорбительными кричалками и жестами, которые болельщики «Реал Сосьедад» адресовали вингеру мадридского «Реала» во время матча Кубка Испании.
Представители лиги обратились в эртсаинсу – автономную полицию Страны Басков.
«После сбора необходимых доказательств, подтверждающих наличие расистских оскорблений, который осуществлялся путем поиска и анализа кадров, а также проведения экспертизы по чтению по губам, Ла Лига обратилась в эртсаинсу с жалобой на лиц, ответственных за оскорбления и расистские жесты в адрес игрока Винисиуса Жуниора во время полуфинального матча Кубка Испании», – сообщили в лиге.
Фанат «Сосьедада» показывал Винисиусу обезьяньи жесты. Вингер «Реала» не видел этого
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости