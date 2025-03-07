Пьянич о русском мате: «На поле только это и слышно. Удивлен, насколько он разнообразен»
Миралем Пьянич удивился разнообразию русского мата.
– Русский мат уже выучил?
– Конечно! На поле только это и слышно (смеется). Я был удивлен, насколько русский мат разнообразен, но его наличие – это нормально. Во Франции, Италии на поле во время игр все то же самое.
Я хочу выучить русский язык, чтобы добавить его в копилку к тем языкам, которые я уже знаю. А их в сумме семь.
– Как ты держишь в голове все эти языки? Для меня это немыслимо.
– Для меня тоже, я не знаю как, ха-ха. Мне просто это дается, мне комфортно на любом – испанский, английский, французский, итальянский, немецкий, боснийский и так далее. У меня просто есть такая способность. Для меня это важно. Ни в одной точке света у меня никогда не было проблем с тем, чтобы найти общий язык с людьми! – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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