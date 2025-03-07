«Реал» о завершении карьеры Негредо: «Гордимся, что ты был частью нашего клуба. Ты был примером для футбола и спорта»
«Реал» выложил пост по поводу завершения карьеры Альваро Негредо.
39-летний форвард, известный по выступлениям за «Манчестер Сити», «Севилью», «Валенсию» и другие клубы, объявил о завершении карьеры.
Негредо некоторое время принадлежал «Реалу».
«Поздравляем тебя с великолепной профессиональной карьерой, дорогой Альваро Негредо. Ты был примером для футбола и спорта.
Мы очень гордимся тем, что ты был частью нашего клуба», – говорится в заявлении «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Реала»
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