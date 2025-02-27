Аморим о том, что Гарначо после замены ушел в подтрибунку: «Поговорю с ним об этом. Вы проводите параллели с Рэшфордом? Может, было холодно и сыро?»

Рубен Аморим оценил уход Алехандро Гарначо после замены в подтрибунное помещение.

Вингер «Манчестер Юнайтед» был заменен на 45-й минуте на Нуссаира Мазрауи в матче АПЛ с «Ипсвичем» (3:2).

«Конечно, я поговорю с Гарначо об этом. Если хотите, расскажу [о разговоре] на следующей пресс-конференции. Вы проводите параллели с Рэшфордом , верно? Может, было холодно и сыро?

Задумка была в том, чтобы [после удаления Доргу] мы перешли на 5-3-1. Знаю, что это риск, поскольку ты снимаешь игрока, возможно, единственного, способного обыграть один в один на скорости, но мне показалось, что команда вполне контролировала игру, первый тайм уже заканчивался, и можно было сделать замену.

Нужно было кого-то заменить, также нужно было думать о стандартах, поэтому выбор пал на Гарначо », – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».