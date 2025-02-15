АПЛ – самая дорогая лига мира по общей стоимости игроков (11,77 млрд евро). Ла Лига – 2-я, Серия А – 3-я, РПЛ – 14-я (Sportingpedia)
Названа самая дорогая лига по общей стоимости игроков.
Сайт Sportingpedia составил рейтинг самых дорогих лиг мира по общей оценочной стоимости всех выступающих в них игроков. Первое место занял чемпионат Англии – общая стоимость футболистов АПЛ оценивается в 11,77 млрд евро.
Топ-14 самых дорогих лиг по странам выглядит так:
1. Англия – 11,77 млрд евро;
2. Испания – 5,29 млрд евро;
3. Италия – 5,07 млрд евро;
4. Германия – 4,48 млрд евро;
5. Франция – 3,52 млрд евро;
6. Бразилия – 1,63 млрд евро;
7. Португалия – 1,59 млрд евро;
8. Нидерланды – 1,28 млрд евро;
9. США и Канада (МЛС) – 1,24 млрд евро;
10. Турция – 1,15 млрд евро;
11. Саудовская Аравия – 1,02 млрд евро;
12. Аргентина – 962 млн евро;
13. Бельгия – 960 млн евро;
14. Россия – 914 млн евро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportingpedia
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