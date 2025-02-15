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  • АПЛ – самая дорогая лига мира по общей стоимости игроков (11,77 млрд евро). Ла Лига – 2-я, Серия А – 3-я, РПЛ – 14-я (Sportingpedia)
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АПЛ – самая дорогая лига мира по общей стоимости игроков (11,77 млрд евро). Ла Лига – 2-я, Серия А – 3-я, РПЛ – 14-я (Sportingpedia)

Названа самая дорогая лига по общей стоимости игроков.

Сайт Sportingpedia составил рейтинг самых дорогих лиг мира по общей оценочной стоимости всех выступающих в них игроков. Первое место занял чемпионат Англии – общая стоимость футболистов АПЛ оценивается в 11,77 млрд евро. 

Топ-14 самых дорогих лиг по странам выглядит так:

1. Англия – 11,77 млрд евро;

2. Испания – 5,29 млрд евро;

3. Италия – 5,07 млрд евро;

4. Германия – 4,48 млрд евро;

5. Франция – 3,52 млрд евро;

6. Бразилия – 1,63 млрд евро;

7. Португалия – 1,59 млрд евро;

8. Нидерланды – 1,28 млрд евро;

9. США и Канада (МЛС) – 1,24 млрд евро;

10. Турция – 1,15 млрд евро;

11. Саудовская Аравия – 1,02 млрд евро;

12. Аргентина – 962 млн евро;

13. Бельгия – 960 млн евро;

14. Россия – 914 млн евро. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportingpedia
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