Малышев о потолке в 2,5 млн евро в «Спартаке» для игроков высшей категории: «Это близкая к правде информация»
Гендиректор «Спартака» рассказал о потолке зарплат в клубе.
— Правда ли, что в «Спартаке» есть потолок зарплат — 2,5 млн евро в год?
— Конкретную цифру я бы не называл. Ситуация сложнее — у нас есть свое видение того, какую зарплату может получать футболист, относящийся к той или иной категории. Условно, — звезды, важные футболисты для команды, молодые футболисты.
Для каждой категории определены финансовые параметры, которые мы считаем справедливыми и разумными. Это не значит, что контракт только этим и заканчивается — есть определенные командные и индивидуальные бонусы.
— Для футболистов самой высшей категории 2,5 млн евро — потолок?
— Это близкая к правде информация, – сказал Олег Малышев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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