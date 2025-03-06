Малышев о бюджете «Спартака» на трансферы: «Нет такого, чтобы давали 30 млн, и трать их, как хочешь. Под задачу формируется список футболистов, и расставляются приоритеты»
– Кахигао говорил о бюджете на трансферы. Правда ли, что на зиму была сумма в 50 млн евро?
– Это работает немного по-другому, во всяком случае у нас – нет такого, чтобы спортивному директору давали 30 миллионов и трать их, как хочешь.
– Как это работает в «Спартаке»?
– Формируется задача под трансферное окно. Под задачу формируется список футболистов, которые могут прийти, спортивный директор отрабатывает и формирует шорт-лист доступных кандидатов.
И далее расставляются приоритеты, затем спортивный директор идет согласовывать бюджет на покупку футболистов на трансферный комитет.
Если его аргументы убедительны, а футболист для нас важен, финансирование сделки будет подтверждено, – сказал генеральный директор «Спартака».
Этой зимой красно-белые приобрели Ливая Гарсию (АЕК, 18,7 млн евро), Пабло Солари («Ривер Плейт», 10 млн евро) и Илью Помазуна (ЦСКА, 1,2 млн евро).
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