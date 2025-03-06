Малышев о видео с Саласаром, говорящим распределительной шляпе «только не «Спартак»: «Этого игрока нет в клубе не из-за ролика. Отнесся с юмором»
В феврале в соцсетях появилось видео с участием полузащитника «Браги», которого пытался подписать «Зенит». На видео Саласар разговаривает с распределительной шляпой из «Гарри Поттера» и четырежды произносит фразу «только не «Спартак».
После срыва трансфера Саласара в «Зенит» появилась информация о переговорах со «Спартаком», однако эта сделка также не состоялась.
– Вы не говорите о футболистах, которых нет в команде и которые не перешли в это окно, но как отнеслись к слитому «Зенитом» ролику с презентации Саласара, в котором он говорит «только не «Спартак»?
– С юмором.
– Нет ощущения, что это было сделано для того, чтобы сорвать возможный трансфер футболиста в «Спартак»?
– Не вижу смысла рассуждать на эту тему. Этого футболиста нет в «Спартаке», и его нет у нас не из-за этого ролика, – сказал гендиректор «Спартака».
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