Сергей Семак: «Беспокоит, что «Зенит» не смог выиграть дома у ЦСКА. С «Факелом» сложно всем – команда очень дисциплинированна и хорошо готова физически»

Сергей Семак высказался о матчах с ЦСКА и «Факелом».

– Сергей Богданович, предыдущий матч с ЦСКА (0:0) стал для вас двухсотым во главе «Зенита» в рамках чемпионата России. Команда за этот период одержала 130 побед, это клубный рекорд. Что для вас значит это достижение?

– Я об этом не думал, меня гораздо больше беспокоит то, что мы не смогли выиграть домашний матч. Этот момент требует большего внимания, нежели цифры. Конечно, приятно на протяжении такого долгого времени быть полезным клубу. Цифры – всего лишь цифры.

– «Факел» очень успешно выступает на своем поле, ни одной команде не бывает просто в Воронеже. В чем секрет этой команды? В чем их сила?

– Всем командам сложно играть с «Факелом», причем не только в Воронеже. За последние 15 игр, включая товарищеские, эта команда всего два-три раза проиграла, только дважды пропустила больше одного мяча. Это говорит о том, что команда очень дисциплинированна, организованна и физически готова очень хорошо.

Плюс настрой и желание, которые тоже отличают воронежцев. Никому не бывает легко в матчах против «Факела », – сказал главный тренер «Зенита».