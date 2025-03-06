«Факел» оштрафован за фанатскую кричалку «Судья – позор российского футбола» и «выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра» на 30 000 рублей

«Факел» наказан за поведение болельщиков.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать воронежский клуб за то, что его фанаты оскорбляли рефери Евгения Кукуляка во время матча с «Химками» (0:1) 2 марта.

«Болельщики «Факела » скандировали «Судья – позор российского футбола» и еще одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф – 30 тысяч рублей», – сказал глава комитета Артур Григорьянц .