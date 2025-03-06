«Факел» оштрафован за фанатскую кричалку «Судья – позор российского футбола» и «выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра» на 30 000 рублей
«Факел» наказан за поведение болельщиков.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать воронежский клуб за то, что его фанаты оскорбляли рефери Евгения Кукуляка во время матча с «Химками» (0:1) 2 марта.
«Болельщики «Факела» скандировали «Судья – позор российского футбола» и еще одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф – 30 тысяч рублей», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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