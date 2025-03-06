Кисляк о 0:0 с «Зенитом»: «ЦСКА ничьей недоволен, соперник ничем не удивил. 65-70 минут мы владели инициативой и были ближе к голу»
ЦСКА сыграл вничью с петербуржцами в 19-м туре Мир РПЛ (0:0).
– В матче РПЛ с «Зенитом» на той неделе ты тоже отыграл суперски. Игра сложилась для ЦСКА благополучнее, чем ожидалось.
– Тоже так считаю. 65-70 минут мы владели инициативой и были ближе к голу. В конце сказалась усталость – нас поджали. Но в целом качественная игра с нашей стороны. Не хватило результата, ничьей мы недовольны. «Зенит» ничем не удивил – получили то, к чему готовились.
– ЦСКА в этом сезоне подводит реализация?
– Да, иногда с ней проблемы. Стали создавать больше моментов – вспомни игру с «Краснодаром» на сборах: особенно в первом тайме мы чувствовали, что игра идет, что все под нашим контролем. Правда, не всегда забиваем. Надеюсь, в течение сезона нам вернется, – сказал полузащитник ЦСКА.
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