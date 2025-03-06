Кисляк о 0:0 с «Зенитом»: «ЦСКА ничьей недоволен, соперник ничем не удивил. 65-70 минут мы владели инициативой и были ближе к голу»

Матвей Кисляк недоволен ничьей с «Зенитом».

ЦСКА сыграл вничью с петербуржцами в 19-м туре Мир РПЛ (0:0).

– В матче РПЛ с «Зенитом» на той неделе ты тоже отыграл суперски. Игра сложилась для ЦСКА благополучнее, чем ожидалось.

– Тоже так считаю. 65-70 минут мы владели инициативой и были ближе к голу. В конце сказалась усталость – нас поджали. Но в целом качественная игра с нашей стороны. Не хватило результата, ничьей мы недовольны. «Зенит» ничем не удивил – получили то, к чему готовились.

– ЦСКА в этом сезоне подводит реализация?

– Да, иногда с ней проблемы. Стали создавать больше моментов – вспомни игру с «Краснодаром» на сборах: особенно в первом тайме мы чувствовали, что игра идет, что все под нашим контролем. Правда, не всегда забиваем. Надеюсь, в течение сезона нам вернется, – сказал полузащитник ЦСКА .