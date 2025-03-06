У Антони 3+3 в 8 матчах за «Бетис», сегодня – ассист в игре с «Витория Гимараэш». Вингер арендован у «МЮ»

Антони совершил очередное результативное действие в составе «Бетиса».

24-летний вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед », ассистировал Седрику Бакамбу в матче с «Витория Гимараэш » в 1/8 финала Лиги Европы (2:2, второй тайм).

Это восьмая игра бразильского за испанскую команду. На его счету 3 гола и 3 результативных паса.

Подробную статистику Антони можно найти здесь .