Рассказов об Абаскале: «Был неприятный момент на сборах – Гильермо кричал на меня, хотел, чтобы я сыграл иначе. Я извинился, но он просто отправил меня на лавку»

Николай Рассказов вспомнил, в связи с чем перестал играть в «Спартаке».

– Что было летом 2022-го?

– После финала Кубка поговорили с Каттани , и я продлил на год. За это время должны были понять, нужен ли буду новому тренеру – если да, то подпишу уже на длительный срок. Но…

– Абаскалю ты оказался не нужен?

– С ним был один неприятный момент на сборах. Гильермо кричал на меня, хотел, чтобы я сыграл так, а я сделал иначе. Постарался сгладить – после игры на уважении к нему подошел, объяснился.

– Все уладили?

– Хлусевич у Абаскаля был в приоритете, но меня должны были наигрывать вместе с Даниилом. Я вышел на 15 минут с «Зенитом» – но потом Абаскаль вообще стал выпускать Денисова , который справа и не играл раньше. Возможно, сказался тот наш с ним инцидент.

– Ты так и не сгладил?

– Я извинился. А дальше – как видишь. Забил «Факелу» – и вообще перестал выходить. Раньше хотя бы с банки Абаскаль меня выпускал, после того – просто отправил на лавку, – рассказал экс-защитник «Спартака », выступающий за «Крылья Советов».