Рассказов об Абаскале: «Был неприятный момент на сборах – Гильермо кричал на меня, хотел, чтобы я сыграл иначе. Я извинился, но он просто отправил меня на лавку»
– Что было летом 2022-го?
– После финала Кубка поговорили с Каттани, и я продлил на год. За это время должны были понять, нужен ли буду новому тренеру – если да, то подпишу уже на длительный срок. Но…
– Абаскалю ты оказался не нужен?
– С ним был один неприятный момент на сборах. Гильермо кричал на меня, хотел, чтобы я сыграл так, а я сделал иначе. Постарался сгладить – после игры на уважении к нему подошел, объяснился.
– Все уладили?
– Хлусевич у Абаскаля был в приоритете, но меня должны были наигрывать вместе с Даниилом. Я вышел на 15 минут с «Зенитом» – но потом Абаскаль вообще стал выпускать Денисова, который справа и не играл раньше. Возможно, сказался тот наш с ним инцидент.
– Ты так и не сгладил?
– Я извинился. А дальше – как видишь. Забил «Факелу» – и вообще перестал выходить. Раньше хотя бы с банки Абаскаль меня выпускал, после того – просто отправил на лавку, – рассказал экс-защитник «Спартака», выступающий за «Крылья Советов».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий