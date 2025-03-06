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Рассказов мог уехать в Европу: «Были предметные разговоры с «Аугсбургом», стопроцентные варианты с «Венецией» и клубом-бустером, откуда пачками уезжают в большие команды»

Николай Рассказов рассказал, что мог перейти в «Аугсбург» или «Венецию».

— Ты говорил, что тобой интересовались европейские клубы. Это кроме «Аугсбурга»?

— Он-то был давно. С «Аугсбургом» были предметные разговоры, агент летал обсуждать в Германию. Но от посредников поняли: в итоге не срастается.

Кроме «Аугсбурга», в 2022-м было два, как понимаю, стопроцентных варианта. Один — «Венеция», второй — из классной лиги, откуда футболисты пачками уезжают в большие команды. Из клуба-бустера. Оба этих варианта прилетели за пару дней до конца окна.

— И что не получилось?

— Был еще третий вариант, основной. Команда прям топовая — мне бы там было непросто. Другой уровень. Мы ей дали добро, согласовали зарплату. Должны были подписать предварительный контракт в Эмиратах — я имел на это право, потому что со «Спартаком» оставалось полгода. Но заключение предварительного договора с тем клубом перенесли на весну. А тем двум я уже отказал. Ну а потом наступило 24 февраля, и уже никуда было не уехать.

«Спартак» же еще при Витории предлагал новый контракт. Но во время переговоров с Европой поставили вопрос на паузу. Тогда я так и не подписал, – сказал защитник «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoНиколай Рассказов
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoВенеция
logoсерия А Италия
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logoбундеслига Германия
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