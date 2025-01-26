Разбор Палагина и Лукомского.

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» – 3:1. Это первая победа команды Пепа Гвардиолы в матчах против классической топ-6 с августа, тогда тоже над «Челси» (2:0). Матч начался с ярких ошибок Абдукодира Хусанова – и получился динамичным в тактическом плане. В том числе из-за положения, в котором команды оказались после быстрого гола.

В составе «Сити» было долгожданное обновление. Матч с «Челси» – первый, когда могли рассчитывать на купленных новичков. Несмотря на то, что мало тренировались, Пеп включил в заявку всех троих. С начала вышли Хусанов парой с Ману Аканджи в проблемный центр защиты, а Омар Мармуш занял левый фланг со смещениями к Эрлингу Холанду. Обычно в этой роли у «Сити» Кевин де Брюйне, но бельгиец не успел восстановиться после «ПСЖ» и стартовал на скамейке.

Энцо Мареска внес три изменения относительно прошлого тура: после повреждений вернулись Ливай Колуилл и Энцо Фернандес, а Джейдон Санчо сменил Педру Нету на левом фланге.

Старт Хусанова – катастрофа

Явный антигерой первой пятиминутки – Абдукодир Хусанов. Новичок «Сити» небрежно сбросил мяч в эпизоде с голом «Челси», сразу после отпасовал Коулу Палмеру на опасный выход (сам же остановил ценой желтой) и еще несколько раз неуверенно сыграл в пас.

Эти эпизоды в первую очередь – индивидуальные ошибки без глубокого тактического контекста. После матча Пеп Гвардиола защитил Хусанова и объяснил, почему выпустил его в старте:

«Ему было непросто. Он провел одну тренировку, а затем вышел играть против Джексона, Коула, Мадуэке, Санчо. Он будет учиться. Такие моменты – лучший урок. Он не говорит по-английски, поэтому я не стал с ним разговаривать. С ним все будет в порядке. Он провел всего одну-две тренировки. Я не хотел нагружать Джона [Стоунза] после травмы, ему играть в среду против «Брюгге».

Неуверенность Хусанова на мяче прочувствовали обе команды, это существенно повлияло на рисунок. В контексте наличие такого защитника означало повышение нагрузки на полузащитников – они стали чаще спускаться к центрдефам и открываться под более простые ракурсы передач.

В роли спускающегося мог оказываться практически любой хав «Сити».

Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и даже Фил Фоден.

Обычно «Сити» не нужно столько полузащитников в этой зоне для обретения контроля. А когда один игрок выпадает из активного продвижения, и партнеры с опаской ему пасуют, такие спуски более уместны.

Формально «Сити» терял игроков в позициях, куда обычно продвигает мяч – в чужих полуфлангах. Но к концу тайма команда Гвардиолы предложила варианты обхода этой проблемы: в прямом и переносном смыслах, речь о замене продвижения на перебрасывание.

«Челси» выжидал новые ошибки и оборонялся с пятеркой защитников

После убойного старта самым частым режимом «Челси» было выжидание возможности начать прессинг (но почти всегда без реального старта) в схеме с пятеркой сзади. Чаще всего пятым садился Нони Мадуэке.

Иногда эта функция отходила Джейдону Санчо.

В иных случаях правым центральным защитником садился Мойсес Кайседо.

Общий элемент – стремление иметь пятерку сзади, которая гарантирует численный перевес или как минимум равенство относительно структуры «Сити». Такая стратегия нетипична для «Челси», обычно Мареска ставит либо на прессинг с персональными ориентировками, либо на средний блок в схеме 4-4-2 (без пятерки).

На выходе сформировался такой рисунок:

● «Сити» из-за неуверенности Хусанова задействует слишком много игроков в первой стадии;

● «Челси» по схожей причине пытается выжидать момент для прессинга (с Хусановым в роли мишени), но теперь редко душит эффективно, так как «Сити» уже насытил эту стадию другими игроками;

● «Челси» не может классически прессинговать, «Сити» не может классически продвигать мяч;

● Постепенно «Сити» нашел вариант регулярного создания угрозы – не продвигать мяч, а сразу забрасывать за спину. То есть проверять спускающихся в оборону исполнителей «Челси» на практике.

За счет насыщения первой стадии у полузащитников «Сити» было время на подготовку паса без давления, а дальше все сводилось к реакциям Нони Мадуэке и ко. Особенно сурово их проверяли крайние защитники «Сити»: Йошко Гвардиол и Матеуш Нунеш.

Схему «Челси» разрушили классические фулбеки Пепа. Да, такие у него тоже бывают

Главные игроки «Сити» в первом тайме – внезапно Нунеш и Гвардиол. Неслучайность: на крайних защитников Пеп сделал особую ставку.

Задачи обоих формулировались просто: создавать максимальную ширину на флангах. Под это Пеп перестроил структуру позиционных атак. Классика «Сити» – 3+2+5, в которых за ширину отвечают вингеры (Савиньо + Жереми Доку). Выбранный вариант под «Челси» – 2+3+5. Тут фланги достаются крайним защитникам, в этом случае Нунеш + Гвардиол.

Вероятно, один из мотивов – реакция на игру с «ПСЖ». После матча Пеп был дико недоволен тем, как разыгрывали под давлением. Отдельно досталось паре опорников Ковачич – Бернарду. Оба сохранили место в старте, но, чтобы было полегче, Гвардиола добавил к ним Илкая Гюндогана. Из-за страданий Хусанова на мяче (требовалась поддержка) вариант стал еще более актуальным по ходу.

В первой половине тайма Нунеш и Гвардиол пытались наказать через широкую позицию на флангах.

Работало, когда к четверке защитников «Челси» не успевал опуститься кто-то пятым.

Когда «Челси» успевал перейти на пятерку, Нунеш и Гвардиол начинали проверять оборонительные качества Мадуэке. Нони свой экзамен провалил.

Главная беда – реакция на рывки Гвардиола за спину. Мадуэке либо не успевал передать хорвата защитникам, либо следовал за соперником, но таким образом, что рушилась офсайдная ловушка «Челси». Эпизод с голом подчеркнул обе проблемы. Сначала Мадуэке создал глубину.

Затем не добежал за Гвардиолом в финальной стадии.

План Пепа оправдала не только активность крайних защитников, но и передачи, которые следовали от Гюндогана и Ковачича за спину. Насытив опорную, Гвардиола получил сразу двух скрытых плеймейкеров.

«Челси» пытался поменять игру через персональный прессинг. Холанд порвал

В перерыве Мареска резко сменил стратегию. «Челси» начал защищаться через персональное давление по всему полю. Задание касалось даже центральных защитников.

Такое переключение – не редкость для Энцо в «Челси». Решается, даже когда устраивает результат. Хороший пример – домашний матч с «Брайтоном» на старте сезона. К перерыву «Челси» вел в два мяча, но Мареска все равно перестроился на прессинг с персоналками. После игры объяснял, что его не устраивало качество игры в обороне, из-за которого команда могла лишиться преимущества в счете.

Стартовый выхлоп от персоналок – «Челси» удалось перевести игру на половину «Сити». Отрезками получалось даже зажимать и не давать выйти.

Дальше вмешалась усталость – фактор, с которым «Челси» приходится иметь дело в последние месяцы. Она помешала реализовать план до конца.

Во-первых, эпизодами перестали исполнять задуманное. Частая картина: девять игроков персоналят, а кто-то один выключается. В таком рисунке у «Сити» остается свободный игрок для розыгрыша.

Во-вторых, не справились с классическим оружием «Сити». Против команд, которые врубают персоналки, Пеп любит использовать Холанда как магнит для передач. Чтобы норвежцу было проще оторваться от защитника, партнеры по максимуму стягивали игроков «Челси» на свою половину.

В результате у Эрлинга куча пространства для разгона, а у соперника никакой подстраховки.

Использовать качества Холанда помогла фирменная связка с Эдерсоном. Пара организовала уже третий такой мяч. Первые два – «Брайтону» Роберто де Дзерби и «Брентфорду» Томаса Франка. Общий элемент – персональный прессинг, которые любят применять оба. Мареска тоже за него поплатился.

Голы «Сити» – лишний повод поговорить про глобальные проблемы «Челси». Во-первых, продолжающиеся ошибки Роберта Санчеса. Без его выхода Холанду было бы куда сложнее исполнить. Перед игрой Мареска заверил, что не думает о смене вратаря, но это еще один эпизод, который заставляет задуматься. У Санчеса уже седьмая результативная ошибка – худший показатель среди всех игроков АПЛ.

Во-вторых, вновь проявилась нехватка Уэсли Фофана – защитника, которому Мареска доверяет опекать нападающих 1-в-1. Для этого у француза отличные вводные (агрессия + скорость). Противоядия Холанду в актуальном составе не нашлось. Ключевые эпизоды ему проигрывали и Трево Чалоба, и Ливай Колуилл.

***

«Манчестер Сити» (и Хусанов лично) оправился после катастрофы на старте – и вполне по делу победил. Команда Пепа в первую очередь пострадала от волнения дебютанта и индивидуальных коллапсов.

А вот против «Челси» сыграли неординарные ходы Марески. Сначала эксперимент с созданием пятерки в среднем блоке без прессинга. Потом – уход в радикальный персональный прессинг. И то, и другое четкие тренерские ходы, но они лишь навредили . Их интересно было разбирать, но за них не получится похвалить.

Для полноты картины: когда «Сити» забивал победный мяч, был индивидуальный фэйл Санчеса, но такие эпизоды системно повторялись (и даже без нелепого выхода из ворот было опасно – Холанд один на один с защитником у штрафной). Третий гол вышел весьма похожим по природе – такие ситуации возникали весь второй тайм.

Тактические ошибки (Мареска) перевесили индивидуальные (Хусанов).

Кошмар в дебюте Хусанова: привоз и чуть не красная к 5-й минуте. Пеп шутит, что надо учить русский или узбекский

Фото: Gettyimages /Darren Walsh