Эллиотт о голе в матче с «ПСЖ»: «Это был мой шанс вернуть должок Алиссону. Он лучший в мире, удерживает «Ливерпуль» в борьбе во многих играх»

Харви Эллиотт оценил победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Команде надо в полной мере отдать должное. Благодаря нашей работе «ПСЖ » под конец немного устал. Он создавал моменты, но мы сохранили ворота в неприкосновенности благодаря Алиссону и обороне. С точки зрения оборонительных действий игра была проведена очень солидно.

Алиссон невероятен, лучший во всем мире. Он такое показывает в каждом матче и удерживает нас в борьбе во многих играх. Это был мой шанс вернуть должок этому человеку. Упустить такой момент для меня было бы очень плохо, и, к счастью, он был реализован. Не знаю, где бы мы были без него [Алиссона ], но это были великолепные командные действия», – сказал хавбек «Ливерпуля ».

«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона