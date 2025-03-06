Эллиотт о голе в матче с «ПСЖ»: «Это был мой шанс вернуть должок Алиссону. Он лучший в мире, удерживает «Ливерпуль» в борьбе во многих играх»
Харви Эллиотт оценил победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Команде надо в полной мере отдать должное. Благодаря нашей работе «ПСЖ» под конец немного устал. Он создавал моменты, но мы сохранили ворота в неприкосновенности благодаря Алиссону и обороне. С точки зрения оборонительных действий игра была проведена очень солидно.
Алиссон невероятен, лучший во всем мире. Он такое показывает в каждом матче и удерживает нас в борьбе во многих играх. Это был мой шанс вернуть должок этому человеку. Упустить такой момент для меня было бы очень плохо, и, к счастью, он был реализован. Не знаю, где бы мы были без него [Алиссона], но это были великолепные командные действия», – сказал хавбек «Ливерпуля».
«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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