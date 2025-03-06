«Ливерпуль» обыграл французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей

«Ливерпуль » одолел на выезде «ПСЖ » (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы обыграли французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей, до этого было 2 ничьих и 3 поражения.

Последний раз «Ливерпуль» побеждал клуб Лиги 1 на выезде в сентябре 2008 года – «Марсель » (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.