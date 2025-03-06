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«Ливерпуль» обыграл французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей

«Ливерпуль» одолел на выезде «ПСЖ» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы обыграли французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей, до этого было 2 ничьих и 3 поражения. 

Последний раз «Ливерпуль» побеждал клуб Лиги 1 на выезде в сентябре 2008 года – «Марсель» (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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