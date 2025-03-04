Ультрас «Атлетико» скандировали «Мадридисты – сукины дети» перед матчем с «Реалом»
Фанаты «Атлетико» оскорбляли «Реал» перед дерби.
Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
По дороге на «Сантьяго Бернабеу» ультрас «Атлетико» скандировали «Мадридисты – сукины дети».
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Chiringuito
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости