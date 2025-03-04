Ультрас «Атлетико» скандировали «Мадридисты – сукины дети» перед матчем с «Реалом»

Фанаты «Атлетико» оскорбляли «Реал» перед дерби.

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

По дороге на «Сантьяго Бернабеу» ультрас «Атлетико» скандировали «Мадридисты – сукины дети».

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».