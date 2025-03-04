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Фанаты «Атлетико» бросались предметами возле «Бернабеу» перед дерби с «Реалом» в ЛЧ

Фанаты «Атлетико» устроили беспорядки перед дерби с «Реалом» в ЛЧ.

Сегодня команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Marca сообщает, что болельщики «Атлетико», прибывшие на «Сантьяго Бернабеу» после сбора на площади Кастилии, бросали в людей возле стадиона бутылки, пластиковые банки и другие предметы – одна из бутылок прилетела в камеру журналистов, снимавших группу фанатов. Также болельщики «Реала» и «Атлетико» взаимно оскорбляли друг друга.

Отмечается, что при входе на стадион болельщиков «Атлетико» тщательно обыскивали, чтобы убедиться, что они не пронесли на стадион никаких предметов, которые могли бы нарушить безопасность во время матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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