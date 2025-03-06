Шченсны сделал 8 сэйвов против «Бенфики» – больше, чем любой вратарь «Барсы» в сухом матче ЛЧ минимум с 2003-го
Войчех Шченсны установил рекорд в Лиге чемпионов среди вратарей «Барселоны».
Польский голкипер сделал 8 сэйвов в матче с «Бенфикой» в 1/8 финала турнира (1:0).
С сезона-2003/04 – начала сбора статистики – ни один вратарь «Барселоны» не спасал ворота чаще в матче Лиги чемпионов, при этом ни разу не пропустив.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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