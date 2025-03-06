Шченсны сделал 8 сэйвов против «Бенфики» – больше, чем любой вратарь «Барсы» в сухом матче ЛЧ минимум с 2003-го

Войчех Шченсны установил рекорд в Лиге чемпионов среди вратарей «Барселоны».

Польский голкипер сделал 8 сэйвов в матче с «Бенфикой» в 1/8 финала турнира (1:0).

С сезона-2003/04 – начала сбора статистики – ни один вратарь «Барселоны» не спасал ворота чаще в матче Лиги чемпионов, при этом ни разу не пропустив.