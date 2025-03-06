Кейн о 3:0 с «Байером»: «После удаления стало ясно, что все складывается в пользу «Баварии». Три мяча – отличный результат»
Харри Кейн оценил победу над «Байером» (3:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы знали, что игра будет отличаться от последнего матча в Бундеслиге (0:0). Сегодня все хорошо поработали, предельная концентрация с первой минуты. Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча – отличный результат. С нетерпением ждем ответной встречи.
Хорошо воспользовались моментами. Первый гол забили из ничего. Нельзя сказать, что у нас был стопроцентный момент, но хорошо, что воспользовались этим шансом. Он помог почувствовать импульс.
При счете 1:0 соперник все еще оказывал серьезное сопротивление, но потом они допустили ошибку, которой мы воспользовались, а после красной карточки стало ясно, что все складывается в нашу пользу», – сказал нападающий «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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