Ван Перси о 0:2 с «Интером»: «Фейеноорд» был хорош в 1-м тайме, быстро пропущенный гол во втором сломал нам игру»

Робин ван Перси оценил поражение от «Интера» (0:2) в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ.

«Мы начали неплохо, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, мы не создали по-настоящему выгодных моментов. К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но когда тебе противостоит такой нападающий, как Тюрам, такое может произойти.

Мы очень быстро пропустили во втором тайме, и это сломало нам игру», – сказал тренер «Фейеноорда ».