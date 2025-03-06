Ван Перси о 0:2 с «Интером»: «Фейеноорд» был хорош в 1-м тайме, быстро пропущенный гол во втором сломал нам игру»
Робин ван Перси оценил поражение от «Интера» (0:2) в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ.
«Мы начали неплохо, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, мы не создали по-настоящему выгодных моментов. К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но когда тебе противостоит такой нападающий, как Тюрам, такое может произойти.
Мы очень быстро пропустили во втором тайме, и это сломало нам игру», – сказал тренер «Фейеноорда».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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