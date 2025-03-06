  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Перси о 0:2 с «Интером»: «Фейеноорд» был хорош в 1-м тайме, быстро пропущенный гол во втором сломал нам игру»
2

Ван Перси о 0:2 с «Интером»: «Фейеноорд» был хорош в 1-м тайме, быстро пропущенный гол во втором сломал нам игру»

Робин ван Перси оценил поражение от «Интера» (0:2) в 1-м матче 1/8 финала ЛЧ.

«Мы начали неплохо, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, мы не создали по-настоящему выгодных моментов. К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но когда тебе противостоит такой нападающий, как Тюрам, такое может произойти.

Мы очень быстро пропустили во втором тайме, и это сломало нам игру», – сказал тренер «Фейеноорда».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoФейеноорд
logoИнтер
logoРобин ван Перси
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» уступил «Ливерпулю», «Барселона» в меньшинстве одолела «Бенфику», «Бавария» разгромила «Байер», «Интер» обыграл «Фейеноорд»
1607вчера, 22:01
Индзаги о 2:0 с «Фейеноордом»: «Первый тайм остался за «Интером», второй будет на «Сан-Сиро» через 6 дней. Но я доволен игроками, мы должны продолжать в том же духе»
5вчера, 20:44
Лаутаро про рекорд за «Интер» по голам в ЛЧ: «Горжусь. Мы играем каждые два дня уже 7-8 месяцев и отдаем все силы»
3вчера, 20:15
Главные новости
Рубиалес обжаловал приговор о штрафе в 10 800 евро по делу о поцелуе с Эрмосо. Адвокат считает, что «наличие сексуального умысла» не было доказано
1130 минут назад
Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира
830 минут назад
Кисляк о школе: «Закончил с золотой медалью, ни разу не было тройки в четверти. На ЕГЭ набрал отлично: по базовой математике – на пятерку, за русский – 87 баллов»
236 минут назад
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» сыграл вничью с «Сосьедадом» Захаряна, «Тоттенхэм» уступил АЗ, «Фенербахче» Моуринью проиграл «Рейнджерс», «Рома» на 94-й вырвала победу у «Атлетика»
23639 минут назад
Мбаппе об игре с Месси и Неймаром: «ПСЖ» собрал игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на PlayStation. Мы не выиграли ЛЧ, но вдохновили детей мечтать»
1154 минуты назад
«МЮ» – единственный из 72 участников ЛЧ/ЛЕ, ни разу не проигравший в еврокубках. У манкунианцев 5 побед и 4 ничьих
1758 минут назад
Моуринью про 1:3 с «Рейнджерс»: «Вратарь вводил мяч по 30 секунд, у них было 20 травм. Они действовали прагматично и заслужили победу. Но не стоит слишком бурно праздновать, есть ответный матч»
6сегодня, 21:27
Эрмосо обжаловала приговор Рубиалесу. Сторона футболистки требует, чтобы экс-главу RFEF приговорили к 1,5 года тюрьмы или к 1 году и компенсации в 50 000 евро
29сегодня, 21:14
Моуринью сделал вид, что уснул, пока ему почти минуту задавали вопрос после 1:3 с «Рейнджерс»
23сегодня, 20:46Фото
Аморим об 1:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» был очень уставшим в последние 30 минут. На «Олд Траффорд» нас ждет совсем другая игра, будет давление. Мы должны быть готовы»
13сегодня, 20:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» вдевятером на 98-й минуте вырвал победу у «Виктории» Пльзень. Жиго и Ровелла получили прямые красные
116 минут назад
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» победил «Копенгаген», «Бетис» сыграл вничью с «Виторией», «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу»
738 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема поделил очки с «Аль-Кадисией», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу
139 минут назадLive
«Реал» о завершении карьеры Негредо: «Гордимся, что ты был частью нашего клуба. Ты был примером для футбола и спорта»
44 минуты назад
Скаут «МЮ» следил за 19-летним защитником «Фенербахче» Акчичеком на игре с «Рейнджерс»
44 минуты назад
Шченсны о продлении контракта с «Барсой»: «Сейчас я об этом не думаю. Хочу показать максимум здесь, посмотрим, когда придет подходящий момент»
556 минут назад
Фонсека о дисквалификации: «Решение принимали, думая об общей ситуации во французском футболе, расплачиваться приходится мне. Несправедливо. Я не сдамся»
1сегодня, 21:26
Калинин считает, что судьи предвзяты к «Факелу»: «Это факт. Почему столько решающих ошибок именно против нас, причем постоянно?»
3сегодня, 21:26
Меленстен об «МЮ»: «Если они упустят Лигу Европы, сезон можно считать катастрофическим. Это единственный путь обратно в ЛЧ»
сегодня, 21:23
Глеб об игроках «Барселоны»: «Ямаль – талантище, ключевой игрок в 17 лет и демонстрирует первоклассную игру. Левандовски показывает максимум в схеме Флика, тренеры грамотно его используют»
3сегодня, 21:11