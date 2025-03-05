Индзаги о 2:0 с «Фейеноордом»: «Первый тайм остался за «Интером», второй будет на «Сан-Сиро» через 6 дней. Но я доволен игроками, мы должны продолжать в том же духе»

Симоне Индзаги высказался поле победы «Интера» над «Фейеноордом».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «нерадзурри» победили на выезде со счетом 2:0.

«Ответный матч через шесть дней, а перед этим у нас будет игра в чемпионате. Первый тайм остался за нами, но второй пройдет в следующий вторник на «Сан-Сиро». Таковы подводные камни. Тем не менее, я очень доволен ребятами. Они были хороши, им было нелегко на столь жарком стадионе.

Я и мой штаб получили удовлетворение. Но здесь нас судят каждые два дня, так что мы должны продолжать в том же духе. Сегодня у нас были травмированы четыре из пяти левых защитников, Бастони провел отличную игру. Это центральный защитник мирового класса, который приспосабливается и идет на жертвы – это говорит о широких возможностях, а это то, что всегда нужно тренеру», – сказал главный тренер «Интера ».